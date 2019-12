Vorarlberg: Schwerer Skiunfall - Zeugen gesucht

Nach einem schweren Skiunfall sucht die Polizei nach einer der Beteiligten.

Am Montag gegen 15.00 Uhr fuhr ein 32-jähriger Schifahrer im Schigebiet Silvretta Montafon/Nova auf der Piste Nr 45 talwärts in Richtung "Rinderhüttenbahn". Unmittelbar vor der Talstation querte eine bislang unbekannte Snowboardfahrerin die Piste und fuhr dem Schifahrer im Zuge dessen hinten über die Schi. Dadurch kam dieser zu Sturz und erlitt eine Fraktur des rechten Unterschenkels. Die unbekannte Snowbardfahrerin dürfte den Sturz bemerkt haben, fuhr jedoch weiter. Im Anschluss meldete sie den Unfall an der Talstation und fuhr dort wiederum weiter, noch bevor ihre Daten aufgenommen werden konnten. Die beteiligte Snowboardfahrerin und allfällige Zeugen werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Gaschurn zu melden.