Sieben neue Affenpocken-Fälle in Österreich

Das Gesundheitsministerium informiert über das Auftreten von sieben weiteren Fällen von Affenpocken in Österreich. Die Erkrankung ist seit einigen Wochen in Österreich meldepflichtig.

Im Rahmen dieser Meldepflicht wurden den Behörden in den vergangenen Tagen sieben weitere Fälle gemeldet. Insgesamt wurden damit in Österreich bisher 11 Fälle von Affenpocken gemeldet. Die Gesundheitsbehörden vor Ort haben die notwendigen Maßnahmen veranlasst und die weiteren Fälle werden den internationalen Gesundheitsbehörden gemeldet. Auch die Erhebung von Kontaktpersonen der Erkrankten läuft bereits und alle damit verbundenen Schritte wurden veranlasst.

Sofortige Maßnahmen

Eine Impfung der Allgemeinbevölkerung gegen Affenpocken ist aus aktueller Sicht medizinisch nicht notwendig und steht in Österreich deshalb nicht zur Diskussion. Affenpocken sind meldepflichtig und werden in erster Linie im direkten Kontakt übertragen. Im Falle des Auftretens einzelner Fälle werden sofort die notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Infektion einzudämmen. Derzeit läuft die Beschaffung eines Impfstoffs in Abstimmung mit den europäischen Behörden. Bei Verfügbarkeit eines gegen Affenpocken zugelassenen Impfstoffes in Österreich wird das Gesundheitsministerium kommunizieren, ob bzw. für welche Personengruppen er eingesetzt werden soll.