Sichere Ortszentren für Vorarlberg: "Entscheidender Schritt" ist getan

Die Ortszentren im Ländle sollen sicherer werden. Das fordern die Grünen. Der neue Leitfaden dafür wurde nun fertiggestellt.

Sichere Ortszentren und belebte Ortszentren, das ist das Ziel der Grünen im Vorarlberger Landtag. Bereits im Mai machte Klubobmann Daniel Zadra auf die Situation der Landstraßen in vielen Ortszentren aufmerksam. "Viele Vorarlberger Gemeinden wollen eine Temporeduktion in ihren Ortszentren, werden aber mit Verweis auf die veraltete Straßenverkehrsordnung an der Umsetzung gehindert", so die Grünen. "Denn historisch gewachsen führen mitten durch das Zentrum vieler Ortschaften die großen Verbindungsstraßen: Landesstraßen mit einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h."

self all Open preferences.

Veralteter Leitfaden neu erarbeitet

Den Grünen fehlen hier bisher die nötigen Maßnahmen. Ein maßgeblicher Punkt sind aus ihrer Sicht die Vorgaben und Richtlinien an die vollziehenden Behörden. Nun ist es gelungen, den Leitfaden "Verträgliche Verkehrsabwicklung auf Landesstraßen in Ortszentren" neu zu erarbeiten und abzuschließen. Der Leitfaden soll künftig dabei helfen, Möglichkeiten für eine verträglichere Verkehrsabwicklung und die Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer auf Landesstraßen in Ortszentren im bestehenden rechtlichen Rahmen besser auszuschöpfen.

Auch in Lustenau könnte eine 30er-Zone entstehen. Bild: Die Grünen Vorarlberg

"Ein entscheidender Schritt"

"Fakt ist, dass die Regelungen im Rahmen der veralteten Straßenverkehrsordnung getroffen werden müssen", sind sich die Grünen sicher. Mit dem nun vorliegenden Leitfaden würden die Kriterien zur Bewertung einer Erforderlichkeit einer Temporeduktion endlich umfassender gesehen: "Es geht nicht mehr rein um die Bewertung einer Unfallhäufigkeit, sondern in Ortszentren auch um die Erreichung von erstrebenswerten Zuständen", erklären sie. "Dies ist ein entscheidender Schritt in Richtung belebte und sichere Ortszentren und ermöglicht Gemeinden, dass sie in der Gestaltung ihrer Ortszentren weiterkommen."

self all Open preferences.