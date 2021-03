Sicher in neue Abenteuer

Hast du schon mal einen Klettersteig ausprobiert oder es dir für diesen Sommer vorgenommen? Dann gehörst du zu den vielen begeisterten BergsportlerInnen, die jedes Jahr dieses Hobby neu entdecken.

Im Kurs „Sicher am Klettersteig“ bringt ein Bergführer den TeilnehmerInnen in der Theorie die wichtigsten Grundlagen bei, welche am Praxistag geübt werden. Voraussetzung für die Teilnahme sind körperliche Gesundheit und Trittsicherheit (keine Vorkenntnisse nötig). Das Mindestalter liegt bei 12 Jahren (nur in Begleitung). Mehr Infos zu den Terminen und zur Anmeldung finden Sie unter sicheresvorarlberg.at