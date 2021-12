Sensationell! VEU Feldkirch besiegt das Topteam Ritten

Sehr überraschender 3:2-Auswärtssieg der Lampert-Mannen beim Tabellenzweiten in Italien.

Dem Vorletzten der Alps Hockey League gelingt die große Überraschung dieser Runde in der Alps Hockey League. Bereits in den vergangenen Wochen hat die BEMER VEU Feldkirch gezeigt, dass sie mit den Top-Teams der Liga mitspielen kann. Am Dienstag gelang den Vorarlbergern nur gar ein voller Erfolg gegen die zweitplatzierten Rittner Buam. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die Gäste aus Feldkirch in Führung. Die Buam konnten zwar im Mitteldrittel noch ausgleichen, mit der Effizienz der Gäste im Schlussabschnitt allerdings nicht mehr mithalten. Feldkirch setzte sich schließlich mit 3:2 durch und beendete die vier Spiele andauernde Siegesserie von Ritten.