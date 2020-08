Seltene Bienen und mehr bestimmt

Biotopexkursion an den Rheindamm bei Bangs – Viele seltene Insektenarten bestimmt

FELDKIRCH-BANGS Etwa 20 Naturbeobachter nahmen an Mariä Himmelfahrt an einer Biotopexkursion des Landes Vorarlberg teil und erkundeten gemeinsam unter Anleitung des erfahrenen Wildbienenexperten Timo Kopf den Rheindamm beim Zollamt Bangs.

An den Rheindämmen befinden sich zahlreiche standortgerechte Wiesen mit großem Blütenreichtum, weshalb die Exkursion über Wildbienen auch diesen Standort wählte. Einführend erklärte Kopf, dass Blüten nicht nur Bienen beim Sammeln von Pollen als Larvennahrung dienen, sondern auch allerlei anderen Insekten als „Tankstelle.“ Ohne ihren Nektar könnten Insekten ihren energieintensiven Flug nicht weit fortsetzen.

Etwa 20.000 Bienenarten bevölkern die Erde, und rund 700 kommen in Österreich vor. Übrigens ist jede vierte heimische Bienenart in Österreich eine „Schmarotzerbiene“. Noch größer ist die Vielfalt bei Schmetterlingen, etwa 4.000 Arten gibt es in Österreich. Auch Schmetterlinge sind von einer großen Blütenvielfalt und deren Nektar abhängig.