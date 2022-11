Sehnsuchtsvolles zu Sonnenaufgang

Montforter Zwischentöne: Texte, Stille und Musik mit dem Vokalensemble Company of Music

Teil zwei der dreireihigen morgendlichen Konzertreihe stand unterm Motto „Fürchtet euch nicht“. In gespannter Stille tauchten die Zuhörer zunächst in die stimmgewaltige Klanglandschaft der drei geistlichen Gesänge von Giacinto Scelsi (1905-1988) ein, gefolgt von geistlicher Musik aus der Renaissance von Johannes Ockeghem (um 1420–1497), der in „Mort tu as navre“ unserer durch den Tod ausgesetzten Verletzlichkeit gedenkt. Mit Sofia Gubaidulina (geboren 1931) wurde Visionen der Heiligen Hildegard besungen, und mit dem estnischen Komponisten Arvo Pärt wurde der Jungfrau Maria gedacht. Das Vokalensemble Company of Music unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger setzte die vorgetragenen anspruchsvollen geistlichen Werke gefühlvoll mehrstimmig um.