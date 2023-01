Schwierige Zeiten: Markus Wallner im Gespräch

Am Dienstag ist ab 17 Uhr Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zum Interview mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer im Studio von "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

In seiner Neujahrsansprache stellt Vorarlbergs Politoberhaupt die Frage: "Wer sind wir und wo wollen wir hin?" Vorarlberg, sagt Wallner, habe auf jeden Fall viele Stärke zu bieten und nennt als Beispiele dafür den innovativen Produktionsstandort, eigene Energieunternehmen und ein Ausbildungsprogramm, das beste Lehr- bzw. Fachkräfte hervorbringe. Auch private Gedanken spart der 55-jährige dabei nicht aus: „Mir ist bewusst geworden, was zählt: Die Zeit mit Familie und Freunden, Momente in der Natur, eine gewisse Gelassenheit und Dankbarkeit für die Gesundheit. Nichts davon ist selbstverständlich.“ Gerade in schwierigen Zeiten müsse man sich auf die Stärken besinnen, meinte der Landeshauptmann im Hinblick auf seine Auszeit im vergangenen Sommer. Dies gelte auch für die Arbeit für das Land.