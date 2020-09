Schwerer Unfall auf der A14 - Mehrere verletzte Personen

Am Mittwochabend hat sich auf der Rheintalautobahn bei Hohenems ein schwerer Unfall ereignet. Es gab insgesamt fünf Verletzte.

Am Mittwoch, den 16.09.2020, gegen 21:26 Uhr fuhr ein 19-jähriger Lenker in Begleitung einer 18-jährigen Beifahrerin mit seinem Pkw auf der A14 in Richtung Deutschland. Zur selben Zeit fuhr hinter den Beiden eine 19-jährige Pkw-Lenkerin mit zwei weiteren Insassen, ein 24-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau. Aus derzeit unbekannter Ursache gerieten auf Höhe der Auffahrt Hohenems beide Fahrzeuge ins Schleudern, touchierten einander und prallten schlussendlich gegen die Außenleitschiene.