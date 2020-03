Schülerbetreuung in den Osterferien 2020

Die Stadt Hohenems bietet in den Osterferien 2020 eine ganztägige Ferienbetreuung in der Schülerbetreuung der Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, an. Dieses Angebot können alle Hohenemser Schüler zwischen 6 und 12 Jahren (bzw. inkl. 2. Klasse Mittelschule) in Anspruch nehmen.

Im Rahmen der Betreuung sind verschiedene kreative und sportliche Aktivitäten geplant. Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Je nach Witterung werden auch Ausflüge in die Natur und zu nahegelegenen Spielplätzen unternommen. Der Kostenbeitrag beträgt pro Mittagessen 4,11 Euro. Für die Betreuung wird ein Modultarif verrechnet.

Das Ferienbetreuungsangebot gliedert sich in vier verschiedene Module und kann je nach Bedarf kombiniert werden:

• 7 bis 12.30 Uhr: Vormittagsbetreuung (ohne Mittagstisch)

• 7 bis 14 Uhr: Vormittagsbetreuung (mit Mittagstisch)

• 7 bis 16 Uhr: Ganztägige Betreuung (mit Mittagstisch)

• 7 bis 18 Uhr: ganztägiges Modul (mit Mittagstisch und Spätbetreuung)

Anmeldeschluss ist am Freitag, dem 20. März 2020 (Anmeldungen nach diesem Termin sind bei freien Plätzen möglich)!

Auskünfte/Infos

Schülerbetreuung VS Herrenried, Annette Danler, Tel. 0664/80180-1981 oder E-Mail sb.vsherrenried@hohenems.at

Stadt Hohenems, Sabine Schweiger, Tel. 05576/7101-1243 oder E-Mail sabine.schweiger@hohenems.at

Anmeldung

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular. Dieses kann auf www.hohenems.at/ferienbetreuung heruntergeladen werden oder im Bildungsreferat der Stadt Hohenems, Schlossplatz 1, sowie in der Schülerbetreuung der Volksschule Herrenried (Schubertstraße 10) und jener der Volksschule Markt (Kirchplatz 1) abgeholt werden. Das Anmeldeformular kann zudem beim Bildungsreferat per E-Mail oder telefonisch angefordert werden (Kontakt siehe oben).

Wir bitten Sie, das Formular vollständig auszufüllen und dieses in der Schülerbetreuung der Volksschule Markt oder jener der Volksschule Herrenried abzugeben. Das Merkblatt sowie die datenschutzrechtliche Information dienen Ihrer Information und müssen nicht abgegeben werden.

Die Anzahl der Plätze in der Ferienbetreuung ist begrenzt. Kinder, deren Eltern berufstätig oder in Aus- bzw. Weiterbildung sind, werden bei der Anmeldung besonders berücksichtigt.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Betreuung erst ab sieben Anmeldungen pro Modul und Tag angeboten wird. Liegen weniger Anmeldungen vor, findet keine Betreuung statt.