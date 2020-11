Schülerbetreuung an schulautonomen Tagen

Die Stadt Hohenems bietet an den schulautonomen Tagen im Schuljahr 2020/21 eine ganztägige Ferienbetreuung für Hohenemser Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren (bzw. inkl. 2. Klasse Mittelschule) an. Diese findet am 7. Dezember 2020, 14. Mai und 4. Juni 2021 statt.

Das Ferienangebot findet in der Schülerbetreuung der Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, von 7 bis 18 Uhr statt und gliedert sich in verschiedene Module, die je nach Bedarf kombiniert werden können.

Die Kosten betragen pro Mittagessen 4,16 Euro. Die Kosten für die Modultarife entnehmen Sie bitte der Tariftabelle auf www.hohenems.at/ferienbetreuung oder fragen Sie über unsere Bildungsabteilung an.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 20. November 2020

Auskünfte erhalten Sie bei Frau Annette Danler, Tel. 0664/801801986, E-Mail sb.vsherrenried@hohenems.at sowie beim Bildungsreferat der Stadt Hohenems, Schlossplatz 1, Sabine Schweiger, Tel. 05576/7101-1243, E-Mail sabine.schweiger@hohenems.at

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular. Dieses kann auf www.hohenems.at/ferienbetreuung heruntergeladen oder im Bildungsreferat der Stadt Hohenems angefordert werden.

Wichtig: Die Anmeldungen können persönlich, per Post oder E-Mail ausschließlich an das Bildungsreferat übermittelt werden (Kontakt siehe oben). Eine Abgabe in der Schule oder Schülerbetreuung ist nicht möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Betreuung erst ab sieben Anmeldungen pro Modul und Tag angeboten wird. Liegen weniger Anmeldungen vor, findet keine Betreuung statt. Die Anzahl der Plätze in der Ferienbetreuung ist begrenzt.