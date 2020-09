Schokoladeführung im Schlosskaffee

Wenn Sie Schokolade lieben, sind Sie in der Schokoladenmanufaktur Fenkart genau richtig.

Immer samstags um 11 Uhr erwarten Sie genussvolle Verkostungen, Einblicke in die kreative Arbeit und Sie entdecken dabei, was das innovative Team aus Schokolade alles zaubert. Bei Ihrem Besuch werden Sie sich wie auf Kakaoplantagen in ferne Länder fühlen und erfahren die Geheimnisse der Schokoladenproduktion. Eine abschließende Verkostung der Spezialitäten darf natürlich nicht fehlen.

Anders als ein Confiseur, Konditor oder die meisten Chocolatiers produzieren Gunther Fenkart und sein Team sämtliche Schokoladen selbst. Er ist so genannter „Maître Chocolatier“ und stellt die edlen Schokoladen von der Bohne bis zur fertigen Schokolade – also „Bean to Bar“ – her.