Schnupperkurs für junge Handballerinnen

Der SSV Dornbirn Schoren setzt auf eigenen Nachwuchs.

Dornbirn. Der SSV Dornbirn Schoren, als größter Damenhandballverein Österreichs, bietet auch dieses Jahr Schnuppertage für zukünftige Handballstars bei der U8 und den Minis an. Sämtliche Schnuppertermine wie auch alle SSV-Trainings werden nach aktuell geltenden Corona-Richtlinien und Gesetzen abgehalten.

Durch die Einführung der Minis-Mannschaft in der letzten Saison können aktuell in zwei Altersklassen Schnuppertage angeboten werden.

Das U8-Schnuppertraining findet jeweils am Freitag, den 11.9, den 18.9 sowie am 25.9 in der Turnhalle im Olympiazentrum in der Höchsterstraße 82 von 15:30 bis 17:00 h statt. Alle Mädchen ab 6 Jahren (ab Jahrgang 2013) sind recht herzlich dazu eingeladen.

Neue Minis & neue Trainerinnen

Das Schnuppertraining für die neue „Minis-Mannschaft“ (Mädchen ab 4 Jahren) findet am Freitag, den 18.9 um 15:30 h in der Turnhalle der Mittelschule Baumgarten in der Lustenauerstraße statt.

Wegen den Corona-Regeln braucht es dieses Jahr sowohl bei der U8 als auch bei den Minis eine Anmeldung per Mail an jugendleitung@ssv.at. Die neuen Jugendleiterinnen Nadine Ehgarter und Stefanie Mairitsch freuen sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen. Sie stehen auch jederzeit bei Fragen zur Verfügung.

„Mitzubringen sind dann nur noch gute Laune, Turnschuhe, Turnhose und T-Shirt, eine Flasche Wasser und ein Haargummi“, so Stefanie Mairitsch. Und Kollegin Nadine Ehgarter ergänzt dazu: „Die Schnuppertage sind ein Angebot für die ganz jungen Mädchen, aber unser Verein steht auch älteren handballinteressierten Mädchen offen. Diese können dann in den Mannschaften der jeweiligen Altersklasse ebenfalls ein unverbindliches und kostenloses Probetraining absolvieren. Einfach bei uns per Mail melden.“

Gratis Handball-Schnuppertage vom SSV Dornbirn Schoren

U8:

Alle Mädchen ab 6 Jahren (ab Jahrgang 2013)

Termin: Fr. 11.9, Fr. 18.9 und Fr. 25.9

Zeit: Jeweils von 15:30 bis 17:00 Uhr

Wo: Turnhalle Olympiazentrum Höchsterstrasse 82 in Dornbirn

Minis:

Alle Mädchen ab 4 Jahren

Termin: Fr. 18.9

Zeit: Von 15:30 bis 16:30 Uhr

Wo: Turnhalle der Mittelschule Baumgarten, Lustenauerstraße in Dornbirn