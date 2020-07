Schnappschüsse aus dem Alltag

Fotoausstellung zum Leben im Altacher Sozialzentrum

Altach. In einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Sozialzentrum Altach und dem Fotoclub amKumma wurde das alltägliche Leben in der Pflegeeinrichtung festgehalten. Die entstandenen Werke wurden nun der Öffentlichkeit präsentiert. Verantwortlich für das Projekt zeichnete sich Anna Lena Silber, die derzeit ihr freiwilliges soziales Jahr im Sozialzentrum. Unter dem Titel „Generationen zusammen“ wurde das Kleinprojekt von Silber zusammen mit Pflegedienstleiterin Christina Sila sowie OJA-Leiterin Nicole Beck umgesetzt. Es kristallisierte sich die Idee das alltägliche Leben der Bewohner, aber auch der Mitarbeiter und Angehörigen fotografisch festzuhalten, wofür schließlich der Fotoclub amKumma gewonnen werden konnte. So entstanden schließlich über 500 Schnappschüsse, einige ausgesuchte wurden nun im Rahmen einer Open Air Fotoausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.