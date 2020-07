Schlüsseltausch in Frastanz

Musikverein und Gemeinde unterzeichnen Schenkungsvertrag

Frastanz. Das Musikheim in der Schmittengasse geht mit der Vertragsunterzeichnung vom Musikverein an die Marktgemeinde Frastanz. Im Gegenzug erhält der Verein Proberäume im neuen Bildungszentrum. Seit 180 Jahren gibt es den Musikverein Frastanz. Ende der 1960er Jahre wurde das Musikheim in der Schmittengasse von Vereinsmitgliedern in Eigenregie gebaut. Seitdem diente das Gebäude dem Musikverein als Proben- und Vereinshaus. Mit der Fertigstellung des Bildungs-zentrums Frastanz-Hofen wird sich das nun ändern: Die Marktgemeinde Frastanz hat neue Räumlichkeiten für den Musikverein als Hauptmieter und gleichzeitig auch Probenräume für den Männer- und Frauenchor, den Saminatalern und für die Musikschule Walgau als Nebenmieter vorgesehen. Im Gegenzug für die neuen Räumlichkeiten im Bildungszentrum er-hält die Marktgemeinde Frastanz das gegenüberliegende bestehende Musikheim. Anfang Juli wurde dazu von Bürgermeister Walter Gohm, Vizebürgermeisterin Ilse Mock und Vereinsobmann Johannes Decker samt Vorstandsmitgliedern des Musikvereins der Schenkungsvertrag für das Musikheim unterzeichnet. In Anwesenheit von Vereinsmit-gliedern wurde das Musikheim so-mit offiziell an die Marktgemeinde Frastanz übergeben. Im Anschluss erfolgte eine Besichtigung der im Bau befindlichen Räumlichkeiten im Bildungszentrum Frastanz-Hofen. Robert Hartmann erklärte den der-zeitigen Stand und beantwortete Fragen. Aus heutiger Sicht wird der Umzug im Spätherbst 2020 erfolgen, einstweilen wird noch im Musikheim musiziert werden. MV Frastanz