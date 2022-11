Schimmelhorror: Jungfamilie flüchtet aus Miethaus

Rebecca und Ramona Tangl sowie die Söhne Nevio (6) und Leon (13) standen von heute auf morgen auf der Straße. Besonders pikant: Das betroffene Haus sorgte schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen.

Tausende Euro investiert

In Eigenregie nahmen sich auch mehrere Tausend Euro in die Hand, investierten in den Neubau einer Terrasse und Erdarbeiten im Garten. Zunächst schien alles in Ordnung und die Familie fühlte sich wohl, auch wenn sich bei den jungen Frauen schon erste gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen und gelegentliches Nasenbluten bemerkbar machten.