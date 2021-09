Schaffa auf dem Bauernhof

Sich einmal wie ein richtiger Bauer fühlen, das konnten die Kinder bei den Bauernhofwochen auf dem Öxlerhof.

Lustenau Fleißig packen die Kinder bei der täglichen Arbeit auf dem Öxlerhof an. Es gibt viel zu tun. Die Kühe müssen versorgt werden, das Heu zusammengekehrt und die Schweine warten auch schon auf ihr Essen. „Die Kinder lernen bei uns die täglichen Arbeiten auf dem Bauernhof kennen und dürfen selbstverständlich mithelfen“, erklärte Katharina Bösch (30) vom Öxlerhof. Sie bietet gemeinsam mit ihrer Schwägerin Julia Nofhelfer (31) die Bauernhofwochen im Zuge des School-is-out-Programmes an. Dabei lernen die Kinder in erster Linie die verschiedenen Tiere kennen und erhalten ein Gespür für den richtigen Umgang mit ihnen. Beide Frauen sind ausgebildete Reitpädagoginnen und wissen, wie sie den Kindern die Werte am Bauernhof kindgerecht vermitteln können.

Den Tieren ganz nah sein

„Die freudigen Gesichter der Kinder, wenn sie mit den Tieren zusammen sind, das motiviert uns täglich aufs Neue“, so Nothelfer. Die Kindergartenpädagogin möchte mit Bösch zeigen, wie vielfältig und spannend die Arbeit auf dem Bauernhof ist. Den Kindern gefällts, bei den drei Bauernhofwochen in den Sommerferien war jeder Platz besetzt. „Die Nachfrage ist groß. Wir hatten sogar Kinder auf der Warteliste“, so Nothelfer.

Abwechslungsreiche Arbeiten