Satter Sound gegen das Schweigen

Frontpage rockten am Mühlecafé, was das Zeugs hält. ©Henning Heilmann

„Double Trouble“ und „Frontpage“ spielten auf Charitykonzert des Mühlecafés für den Verein „Schmetterlinge“

FRASTANZ Unter dem Motto „Drinks, Food and Music“ lud das Mühlecafé in der Energiefabrik an der Samina zu einem Rockkonzert für den guten Zweck ein. Sämtliche Einnahmen kamen einem guten Zweck zugute, nämlich dem Verein „Schmetterlinge“, einer Selbsthilfeorganisation für Betroffene sexualisierter Gewalt und deren Angehörige.

Die Initiative für das Charitykonzert ging von der Leiterin des Mühlecafés der Aqua Mühle Vorarlberg Angela Horneber aus, welche die Gründerin des Vereins Schmetterlinge Karin Kaufmann zuvor kennengelernt hatte. Der Kontakt zu den beiden noch jungen Bands kam über Michael Fleisch von der Ländle Kassa schnell zustande.

Doppelkonzert

Schon bald stand das Line Up des Abends mit „Double Trouble“ und „Front Page“ fest. In der Band „Double Trouble“ traten Anna-Lena Fleisch (Gesang und E-Gitarre), Dominik Fleisch (Drums) sowie Angelika Welte (Gesang und Bass) auf. Neben einigen glanzvoll gespielten Coversongs und gefühlvollen Balladen wie „Say something“ gab die Band auch ihren selbst geschriebenen Song „Sun after the rain“ zum Besten.

Gekonnt gerockt

Noch rockiger wurde der Abend mit der Band „Frontpage“ fortgesetzt, in der Rockröhre Katharina Kaneider (Gitarre und Gesang) durch Markus Kahn an der Gitarre, Clemens Keckeis am Bass und Perotin Götz am Schlagzeug begleitet wird. Zum Repertoire der jungen Bahnd zählten Green Day, Rage against the Machine und Nirvana. Besonders dynamisch wurde auch „My Sharona“ gecovered und dem Publikum vorgetragen.

Gelungener Abend

Karin Kaufmann vom Verein „Schmetterlinge“ nahm selbstverständlich an dem gelungenen Charity Abend teil und bedankte sich für die Unterstützung ihres Vereins trotz des noch oft tabuisierten Themas. Angela Horneber vom Mühlecafé zeigte sich über die gelungene Umsetzung des ersten Charitykonzerts des Mühlecafés sehr erfreut.