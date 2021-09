Sanierung der Klarenbrunnstraße geht weiter

Bludenz. Am Montag, 4. Oktober, starten voraussichtlich die Arbeiten zur zweiten Sanierungsetappe in der Klarenbrunnstraße. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die dortige Wassertransportleitung erneuert.

Ab nächster Woche wird die Klarenbrunnstraße im Bereich zwischen dem Bauhof der Stadt Bludenz und dem Tränkeweg generalsaniert. Die Straße befindet sich in diesem 650 Meter langem Teilabschnitt in einem schlechten baulichen Zustand und weist etliche Risse, Senkungen und Oberflächenschäden auf. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden in diesem Bereich auch verkehrsberuhigende Maßnahmen wie etwa Bauminseln umgesetzt.