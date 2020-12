Saisonende nach schlimmer Verletzung für Tiefenbach

Mittelfeldspieler Daniel Tiefenbach (21) wird für mindestens sechs Monate ausfallen.

Das ergab eine MRT Untersuchung am Wochenende.

Tiefenbach musste im Spiel gegen den Grazer AK am vergangenen Freitag bereits nach sieben Minuten ausgewechselt werden. Der Verdacht auf Kreuzbandriss wurde dann am Wochenende bei weiteren Untersuchungen bestätigt. Damit fällt das junge Austria-Talent mindestens ein halbes Jahr aus und wird in dieser Saison nicht mehr im grün-weißen Trikot auflaufen können.