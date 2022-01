Sachbeschädigung in Lustenau - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte auf einer Baustelle mehrere Gegenstände beschädigt hatten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr bis Montag, 7 Uhr in den Baustellenbereich eines Wohnblocks in der Staldenstraße. Die Täterschaft gelangte über die Tiefgarageneinfahrt, welche durch eine Folie abgedeckt war, in die Tiefgarage.