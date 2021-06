Sabine und Herwig - sie lieben Eis

Das freut besonders alle Schleckermäuler, Wasserratten an der Ach oder die zu Fuß oder per Rad am Weg entlang der Bregenzerach unterwegs sind.

In der Nähe der Eisenbahnbrücke, an der Strabonstraße 58, steht der nostalgische Eiswagen der beiden, gefüllt mit leckeren Eissorten wie Himbeer-Buttermilch, Erdbeere, Schokolade, Mascarpone, Minze, Zitrone und etlichen anderen. Es werden selbstverständlich zu 100 Prozent natürliche und hochwertige Zutaten bei der Herstellung verwendet.

Die Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr sowie Freitag von 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr.