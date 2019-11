Rümmele-Familien feierten ein großes Fest

Zum Sippentreffen trafen sich mehr als 200 Menschen.

Dornbirn. Die Idee zum Sippentreffen der Familien Rümmele hatten die Cousinen Christel Baldauf, Erika Stoß und Gerda Steiger. Sie entstand bei einer Veranstaltung über die Geschichte des Gasthofs Grüner Baum, dessen Pächter ihr Großvater Fidel Rümmele in den Jahren 1918-1938 war.

Bereits vor Monaten machten sich die drei Frauen an die Arbeit, um dieses Fest der Begegnungen vorzubereiten. „Unterstützung erhielten wir von den Stammbaum-Experten Helmut Klocker und Hans Rümmele. Sie lieferten die Adressen, um möglichst viele Verwandte zu kontaktieren“, sagt Erika Stoß.

Am Sonntag, 3. November war es so weit. „Den passenden Saal für diese Größenordnung fanden wir in Bregenz“, informiert Gerda Steiger, ehemals Hotel Hirschen, Dornbirn.