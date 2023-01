Rückfall statt Tabellenführung gegen den Titelverteidiger

Der RHC Dornbirn kassiert bittere Niederlage gegen Tabellenführer Diessbach.

„Trotzdem schade, denn wir legten den besseren Start an den Tag“, resümierte RHC-Präsident Michael Schwendinger. Dornbirn ging bereits in der dritten Spielminute in Führung, anstatt diese aber auszubauen, drückte Diessbach nach 12 Minuten die Kugel irgendwie an den Rollen von Keeper Gomes Da Silva vorbei ins Tor. Der Ausgleich brachte die Dornbirner ein wenig aus dem Konzept, immer wieder schlichen sich unnötige Fehlpässe und Stellungsfehler ein. Diessbach verhalf dies immer wieder zu Konterattacken, eine davon nutzte Schmid noch vor der Pause für den erstmaligen Führungstreffer der „Roten“.