Rothosen Amateure patzen beim ersten Test

Die zweite Mannschaft des FC Dornbirn verliert erstes Vorbereitungsspiel.

In Abwesenheit einiger Spieler setzten die Coaches insgesamt 18 Spieler ein, darunter die erst 16-jährigen Spieler Maric-Pranjic, Calim und Djordjevic. Vor allem in der ersten Halbzeit merkte man der sehr jungen Mannschaft die lange Corona-Pause an. Hohenems 1b konzentrierte sich vor allem auf eine kompakte Defensive und versuchte ihr Glück im Umschaltspiel, welches in der ersten Hälfte unter anderem durch individuelle Fehler und einem Eigentor auch in Tore umgesetzt werden konnte. In Halbzeit zwei setzten die Amateure der Rothosen ihren hohen Ballbesitz in einige Chancen um – das 1:3 war in weiterer Folge mehr als verdient. Weitere Einschussmöglichkeiten wurden nicht mehr genutzt.