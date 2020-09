Die Roten Teufel zu Gast bei Heimmacht West Wien

Der ALPLA HC Hard startet auswärts gegen West Wien in den 1. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde der Saison 2020/21.

Nach vorzeitigem Abbruch der vergangenen Saison 2019/20 mit 1. April 2020 kehrt der Handball nun endlich wieder zurück in die Hallen. Zum Saisonauftakt in der spusu LIGA ist der ALPLA HC Hard bei SG INSIGNIS Handball WESTWIEN zu Gast und möchte sich sogleich die ersten Punkte der Saison sichern. Anpfiff in der WILD WESTWIEN Festung, der Heimstädte Westwiens, ist um 18.00 Uhr im BSFZ Südstadt.

Am Sonntag geht es für die Roten Teufel vom Bodensee bereits zum zweiten Mal in dieser Woche in aller Früh auf in Richtung Bundeshauptstadt, um das erste Duell in dieser Saison gegen die junge Mannschaft der Glorreichen Sieben aus der Südstadt zu bestreiten. Am Mittwochabend erst mussten sich die Harder einem starken Team des HC FIVERS WAT Margareten im spusu LIGA Supercup 2020 mit 28:24 (12:10) in der Wiener Hollgasse geschlagen geben.