Roman Mählich folgt Gernot Plassnegger bei Austria Lustenau nach

Als Geburtstagsgeschenk übernimmt Roman Mählich den Fußball Zweitligist.

Noch am Freitag dürfte es zur Einigung mit den Grün-Weißen kommen. Mählich weilt im Ausland, eine schriftliche Vertragsunterzeichnung fehlt noch, wird aber nur proforma sein. Im Heimspiel von SC Austria Lustenau gegen BW Linz am 20. September wird Roman Mählich erstmals auf der Trainerbank im Planet Pure Stadion Platz nehmen und sein Debüt geben. Er wünscht sich sein Freund Gerhard Fellner als Cotrainer in Lustenau, aber vorerst wird er alleine in Lustenau arbeiten. Roman Mählich wird einen Zweijahresvertrag in Lustenau unterzeichnen und soll die Grün-Weißen in die Bundesliga führen. Ein Steirer folgt auf einen Steirer in Lustenau.