Rollhockey-Meisterkrone wird im Ländle ausgemacht

Die Favoriten setzten sich durch, die ÖM-Titelentscheidung fällt im Ländle.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende startete die österreichische Rollhockey-Meisterschaft 2021 mit einem Qualifikationsturnier in Villach.

Coronabedingt gab es im letzten Jahr keine nationale Meisterschaft und somit auch keine Titelentscheidung. „Auch heuer bedurfte es einer langen Wartezeit, um endlich Gewissheit zur Durchführung einer Meisterschaft zu erlangen und so war es für alle teilnehmenden Teams eine Befreiung endlich wieder im Wettkampfmodus zu stehen“, so Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn.

Trotz ausgedehnter Zwangspause sah man in der Ballsporthalle Lind durchwegs attraktives Rollhockey, wobei die beiden Favoriten RHC Dornbirn und RHC Wolfurt ihre Gegner stets im Griff hatten und das direkte Aufeinandertreffen um den Turniersieg entscheiden musste.

„Es war eine sehr knappe und ausgeglichene Angelegenheit an der die Hofsteiger mit einem 3:2 Sieg das bessere Ende für sich verbuchen konnten. Zwei Minuten vor Spielende bekamen wir noch einen direkten Freistoß zugesprochen – wäre dieser drinnen gewesen, hätte der Turniersieg wohl in einem anschließenden Penaltyschießen entschieden werden müssen“, erklärt Schrattner. Somit sicherten sich die Wolfurter den ersten Heimvorteil für die am kommenden Samstag beginnende „Best-of-three“ Finalserie um die Meisterkrone 2021.