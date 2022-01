Roger Federer gratuliert Rafael Nadal zum Grand Slam-Rekord

"King" Roger Federer und Rafael Nadal haben sich so manche Tennis-Schlacht geliefert. So hat der Schweizer seinem ewigen Rivalen und Freund jetzt zum Grand Slam-Rekordtitel gratuliert.

Roger Federer: Seine Gratulation an Rafael Nadal

"An meinen Freund und großen Rivalen Rafael Nadal", schrieb der 40 Jahre alte Federer weiter bei Instagram Story. "Vor ein paar Monaten haben wir noch Witze gemacht über uns, wie wir beide an Krücken gingen. Fantastisch. Unterschätze nie einen großen Champion", betonte Federer und schrieb von Nadals unglaublichem Arbeitsethos, dessen Hingabe und dessen Kampfgeist. Sie seien eine Inspiration für ihn und viele andere in der Welt. "Ich bin stolz, diese Ära mit dir teilen zu dürfen und fühle mich geehrt, dazu beizutragen, damit du noch mehr erreichst. Wie du es für mich in den letzten 18 Jahren getan hast."

Internationale Schlagzeilen und Pressestimmen zum Grand Slam-Sieg von Rafael Nadal bei den Australian Open

"As": "Rafa Nadal hat bei den Australian Open 2022 eine der größten Heldentaten in der Geschichte des Sports vollbracht. Vor vier Monaten ging er noch an Krücken und mit dem linken Bein in Gips, und an diesem Sonntag ist er bereits der Größte aller Zeiten im Männertennis, zumindest, wenn es nach der Zahl der Grand-Slam-Titel geht."