Rodler holen sich letzten Schliff

Bludenz (dk). Die Athleten des Rodelclubs Sparkasse Bludenz befinden sich derzeit in der heißen Vorbereitungsphase auf die Saison 2019/2020.

Kürzlich waren Thomas Steu, Jonas und Yannick Müller sowie Madlen Loß im Eiskanal von Lillehammer (NOR) unterwegs um ihre Eistauglichkeit zu überprüfen, wobei sie mit ihren Leistungen durchaus zufrieden sein konnten. Sehr gut verliefen auch die ersten Fahrten des Neo-Doppelsitzers von Yannick Müller und seinem Tiroler Partner Armin Frauscher, wodurch Österreich neben dem so erfolgreichen Paar Thomas Steu/Lorenz Koller einen zweiten Doppelsitzer am Start haben werden.