Rodeln: Spitzenleistungen von Leonie Neyer und Nica Bleiner

Oberhof (VRV). Mit 3 Athleten war der Rodelclub Sparkasse Bludenz bei den FIL-Jugendspielen in Oberhof (GER) vertreten und erreichten dabei sensationelle Ergebnisse.

In der Jugendklasse B weiblich (9/10 Jahre) gingen für den Rodelclub Sparkasse Bludenz zwei Mädchen an den Start und dominierten das Rennen. Leonie Neyer siegte mit 7 hundertstel Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Thalia Danneberg, den hervorragenden 3. Rang belegte mit Nica Bleiner eine weitere Läuferin vom Bludenzer Sparkassenteam. Mateusz Labenz startete in der Klasse Jugend B männlich (12/13 Jahre), kam mit der Bahn nicht zurecht, stürzte im 2, Lauf und schied aus. In der Teamstaffel belegte Leonie Neyer mit ihrer Crew Rang 3, Nica Bleiner Rang 7. Ein weiterer Beweis, dass die gute Nachwuchsarbeit im Verein und Verband bereits Früchte trägt.