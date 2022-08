Respekt am Berg fördern

Andreas Schmidt vom Alpenverein sprach in "Vorarlberg LIVE" über den fehlenden Respekt in den Bergen.

Grundsätzlich sollte es den Alpenverein freuen, dass es die Menschen in die Vorarlberger Berge lockt. Doch auch immer mehr von ihnen unterschätzen die Risiken, die ein Aufenthalt im Gebirge mit sich bringt, bestätigt auch Andreas Schmidt vom Alpenverein in Vorarlberg LIVE. Der Druck auf die Natur nehme durch Paragleiten und Mountainbikes zu. "Da geht es auch ganz stark um den Respekt vor der Natur, Respekt vor den anderen Nutzern am Berg", fasst er zusammen. Daher werde die Initiative zur Sicherheit am Berg um eine zum Respekt am Berg erweitert.