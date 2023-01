Rekord-Blutspendeergebnis in Hohenems

Am Montag, dem 23. Jänner 2023, fand erneut eine Blutspendeaktion in Hohenems statt.

Dabei konnte die Rettungsabteilung Hohenems eine Rekordbeteiligung verbuchen. In Zweierreihe standen die Spendewilligen zeitweise an. Insgesamt 312 Blutspendebeutel konnten letztlich gefüllt werden, bei sechs Blutspendern wurde die Blutgruppe bestimmt, 29 Personen mussten leider aufgrund verschiedener Ausschlussgründe abgewiesen werden. 346 Spendenwillige wurden in fünf Stunden abgewickelt! Das ist bei den abgenommenen Blutspendebeuteln die höchste bisherige Anzahl in der Gesamtstatistik der Blutbank, der Rekord lag bisher bei 285 Personen.