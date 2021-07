Es ist wieder soweit: Das Reiseziel Museum 2021 startet am kommenden Sonntag, dem 4. Juli 2021, von 10 bis 17 Uhr wieder durch. Weitere Termine sind am 8. August und 5. September 2021.

Sommerzeit ist Reiseziel-Museum-Zeit: So öffnen am ersten Sonntag im Juli, August und September in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen in der Schweiz insgesamt 50 Museen ihre Türen für die jungen Besucher.