Reichensteuer und ein Streifzug durch die Historie

ORF Chefreporter Fritz Dittlbacher und Millionenerbin Marlene Engelhorn heute ab 17 Uhr bei "Vorarlberg LIVE".

Fritz Dittlbacher

Seit zwei Jahren erklärt ORF-Chefreporter Fritz Dittlbacher jede Woche in der Fernsehsendung „Studio 2“ die Welt. Oder zumindest jenen Teil der Welt, der sich in historischen Fakten widerspiegelt und der in Österreich von Interesse ist. Da geht es um die abenteuerliche Suche nach dem „Reichsschatz“ des Heiligen Römischen Reiches ebenso wie um die Geschichte der Bauern-Feiertage, da werden die Beziehungen zwischen Österreich und Russland genauso beleuchtet wie die Wahrheit über den heiligen Nikolaus. Sein neues Buch "Warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinterm Arlberg liegt" ist ein Streifzug durch die Historie, mit vielen Überraschungen und Anekdoten – und mit neuen Erkenntnissen darüber „was dahintersteckt“.