Bei traumhaftem Wetter fand vergangenen Samstag zum vorerst letzten Mal die Shoppingaktion „Regional und loyal ist immer ein Gewinn“ in der Hohenemser Innenstadt statt.www.hohenems.at/kalender

Die Besucher durften sich im Juli über einige Highlights freuen: Kulinarisch Interessierte konnten allerhand Schmackhaftes probieren: von leckeren Getränken über schmackhafte Dips bis hin zu Mango-Kokosbällchen war alles dabei. In verschiedenen Geschäften durfte den Profis auch über die Schulter geschaut werden, z. B. beim Fertigen von Ringen oder bei Einblicken in mechanische Uhren mit 40-facher Vergrößerung. Dazu gab es in den Geschäften Sonderrabatte auf diverse Artikel und tolle Lesungen für Kinder. Oben drauf hatten alle fleißigen Einkäufer die Chance, mit einem Glückslos Hohenemser Einkaufsgutscheine zu gewinnen.