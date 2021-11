Raubüberfall auf Apotheke in Bürs

Am Donnerstagmittag wurde in Bürs eine Apotheke überfallen. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Ein Mann hat am Donnerstagmittag eine Apotheke in Bürs überfallen. Er gab gegenüber der Apothekerin an, bewaffnet zu sein und verlangte verschreibungspflichtige Medikamente, konkret Benzodiazepine.