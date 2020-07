Raritäten auf dem Fußballplatz

Der Flohmarkt vom Hella DSV lockte zahlreiche Besucher nach Haselstauden.

Darüber freuten sich vor allem die Organisatoren: „Schön, dass unser Flohmarkt wieder so gut ankam, denn die Einnahmen gehen auch 2020 wieder an unsere Fußballkinder- und Jugendlichen“, so OK-Chef Richard Lenz. „Die fleißigen Einkäufer durften deshalb nicht nur über neuerstandene Schätze jubeln, sondern haben auch noch einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsarbeit geleistet“, ergänzte Hella DSV-Obmann Herbert Lenz, der es sich ebenfalls nicht nehmen ließ, kräftig mitanzupacken und sperrige Einkäufe in den Autos der Kunden zu verstauen.