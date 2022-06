Rappenloch: Wanderweg wieder offen

Ab sofort ist der Steg in der Rappenlochschlucht in Dornbirn wieder durchgehend offen.

Zuvor war der Wanderweg an den Wochenenden, an denen nicht gebaut wurde, bereits offen. Für die Besucher:innen im Rappenloch entfällt mit der Öffnung des Stegs der Umweg über die Umfahrungsstraße, zumindest in diesem Bereich. Auch die Arbeiten am Leergerüst der neuen Brücke gehen zügig voran. Derzeit erfolgen mit der Schalung die Vorbereitungen für die anschließenden Betonarbeiten.