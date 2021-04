Raiffeisenlandesbank wird klimaneutral

Kürzlich trat die Genossenschaftsbank dem Klimaneutralitätsbündnis 2025 bei. Auch Unternehmen sollen Verantwortung zeigen und konkrete Maßnahmen setzen, so eine Presseaussendung der Raiffeisenlandesbank.

Vorarlberg will 2040 klimaneutral sein. Gelingen kann dies nur, wenn Unternehmen und Private Verantwortung zeigen und konkrete Maßnahmen setzen. Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg macht dies.

"Die Klimakrise ist leider keine Fiktion, sondern Realität. Sie ist eine aktuelle Herausforderung, die wir sehr ernst nehmen", unterstreicht Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Die Beweggründe für Raiffeisen, sich freiwillig ambitionierte Klimaziele zu setzen, sind klar: "Mit nachhaltigem Wirtschaften können Unternehmen dazu beitragen, die Klimakrise in Griff zu bekommen. Als erfolgreiche Regionalbank wissen wir um unsere Verantwortung und verstärken unsere Aktivitäten."

Mutig vorangehen