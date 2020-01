Radfahrerin kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Feldkirch: Eine Radfahrerin stieß beim Abbiegen mit einem Pkw zusammen. Sie wurde schwer verletzt.

Eine 62-jährige Radfahrerin fuhr Freitagmittag entlang der Kapfstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Kreuzungsbereich Kapfstraße/Hauptstraße bog sie nach links in die Hauptstraße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer auf der Hauptstraße fahrenden und in die Kapfstraße einbiegenden 67-jährigen Pkw-Lenkerin.