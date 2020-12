Professionelle Bedingungen für Ringer David Halbeisen

Der Klauser Mattensportler findet Aufnahme ins Olympiazentrum Vorarlberg

Bereits im Alter von 18 Jahren war Halbeisen schon einmal beim Bundesheer, sechs Monate leistete er seinen Grundwehrdienst ab. Von daher ist diese Maßnahme nicht mehr notwendig. Was ihn besonders freut, ist die Tatsache, dass sämtliche Heeressportler aus Vorarlberg ab Jänner statt in Rif nun in Dornbirn stationiert sein werden. Hier kann Halbeisen nun weiterhin täglich hart an seiner Mission „Paris 2024“ arbeiten. „Es waren viele Schritte notwendig, die wir gehen mussten, damit die Bundesheersportler ins Ländle umstationiert werden“, betont Kai Nöster. Vieles spräche aber für Vorarlberg. Mit dem Olympiazentrum in Dornbirn haben die Athleten beste Voraussetzungen für ein optimales und professionelles Training. „Hier stimmt einfach das Gesamtpaket bei uns“, so der hauptamtliche Landestrainer des Ringsportverbands Vorarlberg (RSVV). Insgesamt wird Halbeisen wohl an die zehn Trainingseinheiten die Woche unter Kai Nöster absolvieren. Sein Kontrakt mit dem Bundesheer ist für ein Jahr sicher, eine Verlängerung ist natürlich nicht ausgeschlossen, je nach sportlichem Erfolg. „Mein Ziel ist es, so lange wie möglich Leistungssportler des Bundesheeres bleiben zu können. Damit habe ich dann eine optimale Vorbereitung für die Olympischen Sommerspiele in Paris.“ Ähnlich sieht das auch Kai Nöster. Halbeisen habe nun einen gewissen Freiraum bei seinem Training. „Dass er nun sein Hobby zum Beruf gemacht hat, kann wie mit einem Sechser im Lotto vergleichen. David hat ideale Bedingungen, er kann täglich trainieren, entweder in Klaus, Götzis oder auch im Olympiazentrum.“