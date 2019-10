Priesterweihe für Verheiratete? Das sagt Altbischof Kräutler

Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die umstrittene Priesterweihe verheirateter Männer ausgesprochen. Der Koblacher Altbischof Erwin Kräutler hat die Synode mitvorbereitet und als Teilnehmender aus nächster Nähe erlebt.

Verheiratete Männer sollen in Ausnahmefällen – und vorerst nur in Südamerika – zu römisch-katholischen Priestern geweiht werden können, der Schutz des Amazonas und seiner Bewohner solle stark forciert werden: Mit diesem Votum ist am Sonntag die dreiwöchige Amazonien-Synode zu Ende gegangen. Erwin Kräutler zeigt sich teilweise zufrieden über die Ergebnisse der Synode.