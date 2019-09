Premiere für Unternehmerfrühstück

Über 50 Unternehmer kamen zum 1. Unternehmerfrühstück in den Saminapark

FRASTANZ Erst am Wochenende davor war das neue Wohn- und Geschäftszentrum Saminapark feierlich eröffnet wurden, schon wurde erstmals die Frastanzer Wirtschaft zum 1. Unternehmerfrühstück in den Saminapark eingeladen, auf dem auch Landeshauptmann Markus Wallner referierte.

Wallner begrüßte rund 50 Gäste aus der Wirtschaft im neuen Saminapark und rief jeden dazu auf, „den Saminapark zu unserem Saminapark zu machen“, indem die Geschäfte und Angebote rege genutzt werden und das Zentrum rasch belebt wird. Das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in den Standort Vorarlberg sei mit über 90% überdurchschnittlich hoch. Auch die wirtschaftliche Lage sei in den letzten Jahren sehr positiv gewesen, wobei gerade aus Deutschland erste Signale einer Rezession zu hören seien. Aus der derzeit starken Position heraus könne man wirtschaftlich schwereren Zeiten mit Weitsicht entgegentreten. Daher sei es umso wichtiger, in Ausbildung zu investieren. „Wir dürfen kein Kind zurücklassen“, so Wallner, der jeden Euro für die Bildung als wichtige Investition für die Zukunft sieht.