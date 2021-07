Poolbar-Festival wird "viel menschlicher" werden

Poolbar-Geschäftsführer Herwig Bauer erzählte bei "Vorarlberg LIVE", wie die Vorbereitungen für das Festival laufen und was so in den nächsten Wochen geplant ist.

Am heutigen Donnerstagabend öffnen die Türen des diesjährigen Poolbar-Festivals. "Die Vorbereitungen laufen seit zwei Wochen auf Hochtouren. Wie jedes Jahr wird es knapp, aber der Aufwand wird sich gelohnt haben."

Das Gelände des Poolbar-Festivals erstrecke sich über den gesamten Bereich zwischen dem Pförtnerhaus und dem "Alten Hallenbad". "Es war heuer extrem aufwendig und noch aufwendiger als im letzten Jahr", gesteht Bauer über die Organisation des Line-ups und Rahmenprogramms. Besonders für internationale Bands sei die Situation sehr unbestimmt, sodass viele erst gar nicht mit einer Tour planen. Der Poolbar-Festival-Organisator freut sich jedoch bereits auf das Line-up: "Wir haben eine gute Mischung aus ruhigem Programm für den Außenbereich und lautem Programm, das im Pool stattfinden kann."

Trotzdem mit Sicherheitskonzept

"Wir konnten relativ schnell auf die kurzfristigen Neuerungen reagieren." Trotz Lockerungen gebe es jedoch nach wie vor ein Sicherheitskonzept. Bauer ist dennoch davon überzeugt, dass das Festival einen ganz anderen Charakter, als im vergangenen Jahr, haben werde: "Es wird viel menschlicher werden."

Der Auftakt werde wetterbedingt nicht im Außenbereich stattfinden, sondern in den Pool verlegt, der Organisator sieht das jedoch sogar sehr positiv: "Es ist auch schön die Möglichkeit haben, etwas im Pool anbieten zu können."

