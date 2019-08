Polizei vereitelte brutale Home Invasion auf reiches, älteres Ehepaar

Die Polizei deckte dabei ein international agierendes höchst kriminelles Netzwerk mit einer ganzen Palette an Schwerverbrechen auf. Von Erpressung mit Sexvideos über Prostitution bis hin zu Menschen- und Drogenhandel.

"Es handelte sich um die Verhinderung eines wirklich schweren Verbrechens", sagte der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

50 Cobra-Beamte

An der Aktion am 31. Juli waren gut 50 Cobra-Beamte samt Hubschrauber sowie Beamte des Landeskriminalamtes Wien und der oberösterreichischen Polizei beteiligt. Die Täter seien zwar überrascht gewesen, leisteten aber keinen Widerstand, erzählte Hannes Gulnbrein vom Einsatzkommando Cobra.

Ganze Palette an schweren Verbrechen

Die Beschuldigten sowie andere Komplizen stehen im Verdacht, noch zahlreiche weitere Delikte in den vergangenen Jahren begangen zu haben, darunter auch Einbruchsdiebstähle mit Schadensummen in Höhe von 200.000 Euro. Die Anzeigen lauten derzeit auf versuchten schweren Raub, Vergewaltigung, gefährliche Drohung, Körperverletzungen, Nötigungen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung sowie Delikte nach dem Suchtmittelgesetz und Vermittlung von Aufenthaltsehen.

Prostituierte löste Ermittlungen aus

Im Zuge der Ermittlungen drang die Polizei immer mehr in das Netzwerk vor und erfuhr so von der geplanten Home Invasion, also einem Raubüberfall in einem Eigenheim, bei dem die Täter ihre Opfer festhalten, um diese dann in aller Ruhe auszurauben.