Polizei bittet Zeugen um Hilfe bei Verkehrsunfall

Am 30. September ereignete sich in Klaus ein Unfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen zu Schaden kam. Die Polizei bittet Zeugen um Informationen, um den Pkw-Lenker zu finden.

Ein 11-jähriges Mädchen war am 30.09.2019 gegen 06:45 Uhr mit ihrem Tretroller auf der Treietstraße in Klaus Richtung Bahnhof unterwegs. Gleichzeitig bog ein entgegenkommender Pkw-Lenker links in die Erlenstraße. Dabei touchierte er das Mädchen. Das Mädchen stürzte und prellte sich an der Hüfte.