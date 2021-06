Pokémon: Neue Games kommen

Gaming-Fans aufgepasst: Die Release-Termine für Pokémon Legends Arceus sowie Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl stehen fest.

Video: Wann die nächsten Pokémon-Spiele erscheinen sollen

Am 19. November 2021 soll Pokémon Brilliant Diamond sowie Pokémon Shining Pearl erscheinen. Etwas gedulden müssen sich die Pokémon-Fans aber noch, wenn es um Legends Arceus geht. Das Game wird voraussichtlich erst im Jänner 2022 auf den Markt kommten wie "The Pokémon Company" via Twitter mitteilte.