Völkerball mit Knalleffekt: "Knockout City" im Game-Test

Sportlich, spaßig und (anfangs) kostenlos: Das explosive Schützenfest ist die Multiplayer-Überraschung des Jahres!

Allein, im Trio bzw. Quartett tritt man gegen andere Spieler:innen/Teams auf einer Handvoll futuristischer Maps in Comic-Grafik an. Die Action in „Knockout City“ gestaltet sich rasant, aber nicht zu schnell: Man rennt, rutscht, springt oder fliegt per Gleitschirm. Das Ziel lautet, Gegner:innen mit Bällen „abzuschießen“ oder mit einem Rempler vom Spielfeld zu befördern.