O´zapft is bei den Admiranern

Am Samstag steigt beim SC Admira das Dornbirn-Derby mit anschließendem Oktoberfest.

Dornbirn. Die Münchner haben ihre Wiesn, die Admiraner ihren heiligen Rasen auf der Sportanlage im Rohrbach – legendärer Partypilz inklusive. Perfekte Voraussetzungen also, um das bayrische Traditionsfest auch in Dornbirn hochleben zu lassen.

Am kommenden Samstag findet nach letztjähriger Covid bedingter Pause nun wieder das beliebte Admira-Oktoberfest statt – und damit hat man den berühmten Erfindern aus Bayern einiges voraus, denn da blieben die Zapfhähne auch heuer still. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser traditionelles Oktoberfest in diesem doch für uns so besonderen Jahr feiern dürfen und durchführen können“, erklärt Geri Pichler, sportlicher Leiter beim SC Admira und an diesem Abend wie gewohnt am DJ-Pult.